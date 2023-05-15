Хоккей
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Игры
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

15 мая, 18:38

Сборная США обыграла Германию в матче группового этапа ЧМ-2023

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Германия — США.
Фото Reuters

Сборная США одержала победу над Германией в матче группы А чемпионата мира 2023 года — 3:2.

Победную шайбу в третьем периоде забросил Мэтт Коронато. Еще по голу на счету Шона Фаррелла и Ронни Аттарда. За немцев отличились Самуэль Сорамиес и Джастин Шюц.

Сборная США с 9 очками возглавила группу А. Германия, не набравшая очков, идет предпоследней в группе.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа A

Германия — США — 2:3 (0:0, 2:1, 2:3)

Голы: Аттард — 1 (Эйссимонт, Тайнан), 25:39 — 0:1. Сорамиес — 1 (мен., М. Мюллер, Зайдер), 30:23 — 1:1. Шюц — 1 (Туоми), 39:55 — 2:1. Фаррелл — 1 (Хатсон), 45:58 — 2:2. Коронато — 1 (бол., Перунович, Тайнан), 54:50 — 2:3.

Вратари: Нидербергер (57:52) — Десмит.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 32 (12+13+7) — 26 (4+13+9).

Судьи: Бьерк, Каукокари.

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Германии по хоккею
Сборная США по хоккею
6
6
Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Китай защищает Россию в спортивной сфере. Стоит ли бояться его предательства?
Автопарк Холанна стоит почти миллион долларов: что в гараже у звезды «Манчестер Сити»
В Telegram-канале Блиновской появились сообщения от ее имени
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых ее ПВО ракетах «Кинжал»
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Финляндия — Канада. Видеообзор матча
Чехия — США. Видеообзор матча
Канада — Чехия. Видеообзор матча
Финляндия — США. Видеообзор матча
Швейцария — США. Видеообзор матча
Финляндия — Словакия. Видеообзор матча
Швеция — Канада. Видеообзор матча
Германия — Чехия. Видеообзор матча
Канада — Франция. Видеообзор матча
Финляндия — Чехия. Видеообзор матча
США — Норвегия. Видеообзор матча
Словакия — Дания. Видеообзор матча
Германия — Швейцария. Видеообзор матча
Швеция — Латвия. Видеообзор матча
Канада — Дания. Видеообзор матча
Австрия — Великобритания. Видеообзор матча
США — Чехия. Видеообзор матча
Казахстан — Италия. Видеообзор матча
Швеция — Норвегия. Видеообзор матча
Швейцария — Франция. Видеообзор матча
Казахстан — Германия. Видеообзор матча
Великобритания — Латвия. Видеообзор матча
Норвегия — Чехия. Видеообзор матча
Италия — Словакия. Видеообзор матча
Канада — Швейцария. Видеообзор матча
Австрия — Финляндия. Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Елесин считает сборную Казахстана хорошим соперником

Сборная Канады по буллитам обыграла Словакию на чемпионате мира
Новости
RSS RSS
Все новости