Швейцария сыграет с США в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею

Швейцария по буллитам обыграла Германию на чемпионате мира по хоккею

Швейцария одержала победу над Германией в серии буллитов в заключительном матче группового этапа чемпионата мира — 4:3 Б. Встреча прошла в Хельсинки (Финляндия).

Швейцарцы не проиграли ни одного матча на турнире и обеспечили себе первое место в группе А (20 очков). В четвертьфинале команда сыграет со сборной США.

Германия по итогам группового этапа ЧМ-2022 заняла второе место (16 очков).

Хоккей

Чемпионат мира

Группа A

Германия — Швейцария — 3:4 Б (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Амбюль — 3 (Эрцог, Корви), 1:37 — 0:1. Висманн — 2 (бол., Райхель), 11:51 — 1:1. Лойбль — 1 (Й. Мюллер, Зайдер), 15:30 — 2:1. Сутер — 3 (Кукан, Мальгин), 21:26 — 2:2. Мальгин — 5 (бол., Майер, Мозер), 38:31 — 2:3. Плахта — 3 (Висманн), 47:57 — 3:3.

Победный буллит: Хишир.

Вратари: Грубауэр — Берра.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 27 (12+9+4+2) — 32 (9+11+11+1).

Судьи: Олунд, Стано.

24 мая. Хельсинки. Helsinki Ice Hall.