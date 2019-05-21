Германия одержала волевую победу над Финляндией на ЧМ-2019

Сборная Германии добилась победы над командой Финляндии​ в заключительном матче группового раунда чемпионата мира-2019 – 4:2.

В составе немецкой команды дубль оформил форвард Леон Драйзайтль.

Сборная Финляндии осталась на первой строчке в группе A, имея в своем активе 16 очков. Германия, набрав 15 баллов, поднялась на третье место.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа A

Финляндия – Германия – 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Голы: Песонен – 3 (бол., Лехтонен, Йокихарью), 15:05 – 1:0. Михелис – 2 (Плахта, Айзеншмид), 17:04 – 1:1. Тюрвяйнен – 1, 24:07 – 2:1. Кахун – 1 (Оямяки, Драйзайтль), 33:13 – 2:2. Драйзайтль – 4 (бол., Пфедерль), 44:46 – 2:3. Драйзайтль – 5 (п.в.), 59:00 – 2:4.

Вратари: Ланкинен (58:40 – 59:00) – Грубауэр.

Штраф: 4 – 8.

Броски: 41 (15+11+15) – 21 (3+7+11).

Судьи: Гофман, Рено.

21 мая. Кошице. Steel Arena.