Германия обыграла Словакию на чемпионате мира

В матче группового турнира чемпионата мира по хоккею сборная Германии обыграла команду Словакии (3:2).

У словаков отличились Андрей Секера и Либор Гудачек. У немцев шайбы забрвсывал Марк Михаелис, Маркус Айзеншмид и Леон Драйзайтль.

Германия с 12 очками после четырех игр занимает первое место в группе А. У Словакии три очка и шестая позиция.

Чемпионат мира

Группа А

Германия - Словакия - 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Расписание матчей чемпионата мира по хоккею - 2019: календарь, результаты и онлайн-трансляции игр