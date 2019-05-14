Германия обыграла Францию и вышла на первое место в группе A

Сборная Германии добилась победы над командой Франции в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2019 – 4:1.

Немцы набрали 9 очков из 9 возможных и возглавили группу A, опередив сборные Финляндии и Канады. В активе французов 1 очко и 7-е место.

В следующем матче Германия встретится с хозяевами турнира командой Словакии, Франции предстоит встреча с Канадой.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа A

Германия – Франция – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Голы: Зайдер – 2 (Фаузер, Хагер), 17:07 – 1:0. Флери – 2 (Бозон, Манавиан), 24:10 – 1:1. Плахта – 2 (Айзеншмид, Й. Мюллер), 33:55 – 2:1. Драйзайтль – 2 (Кахун), 37:54 – 3:1. Хольцер – 1 (п.в.), 59:02 – 4:1.

Вратари: Грубауэр (Тройтле, 30:10) - Арди (56:44 - 58:11, 58:16 - 59:02).

Штраф: 10 – 8.

Броски: 31 (10+14+7) – 25 (11+4+10).

Судьи: Ромасько, Сидоренко.

14 мая. Кошице. Steel Arena. 4013 зрителей.

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