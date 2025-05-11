Хоккей
11 мая, 19:39

Германия обыграла Казахстан и одержала вторую победу подряд на ЧМ по хоккею

Фото Reuters

Сборная Германии обыграла Казахстан в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею — 4:1.

У немцев забили Максимилиан Кастнер, Войцех Стаховяк, Лукас Райхель и Лукас Кельбле. Единственная шайба сборной Казахстана на счету Никиты Михайлиса.

Сборная Германии одержала вторую победу подряд и занимает второе место в группе B с 6 очками, уступая США по дополнительным показателям. Казахстан идет на четвертой строчке с 3 очками.

Чемпионат мира

Группа B

Германия — Казахстан — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Голы: Михайлис — 1 (Шестаков), 3:05 — 0:1. Кастнер — 1 (Эль, Зайдер), 13:09 — 1:1. Стаховяк — 1 (Кахун, Шюц), 34:53 — 2:1. Райхель — 1 (Тиффельс, Кельбле), 41:49 — 3:1. Кельбле — 2 (Эль, Кастнер), 45:33 — 4:1.

Вратари: Нидербергер — Павленко.

Штраф: 4 — 0.

Броски: 33 (15+9+9) — 21 (10+6+5).

Судьи: Бьерк, Офнер.

11 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen. 4733 зрителя.

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Германии по хоккею
Сборная Казахстана по хоккею
