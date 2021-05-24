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Германия — Канада: смотреть прямую трансляцию матча

18:15
Сборная Канады. Фото USA Today Sports
Сборная Канады. Фото USA Today Sports

В понедельник, 24 мая, сборные Германии и Канады сыграют в рамках предварительного раунда чемпионата мира-2021. Начало — 20:15.

Следить за матчем можно в прямой трансляции на сайте «СЭ» или в видеотрансляции на сайте Матч ТВ.

Канадцы впервые в истории чемпионатов мира начали турнир с двух поражений подряд и занимают предпоследнее, седьмое место в турнирной таблице.

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Чемпионат мира по хоккею 2021: путеводитель по главному хоккейному турниру

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