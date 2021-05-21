В стартовом матче чемпионата мира-2021 в группе B сборная Германии крупно победила Италию. Итог игры в Риге в пятницу, 21 мая, — 9:4.

В этом обзоре вы можете посмотреть лучшие моменты и все голы матча Германии и Италии. Больше всего шайб было во втором периоде — пять (все — в ворота итальянцев), два других закончились при этом вничью — дважды 2:2.

Протокол матча Германия — Италия — на этой странице.