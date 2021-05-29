Два очка Лунделла принесли Финляндии победу над Германией
Сборная Финляндии победила команду Германии в матче чемпионата мира по хоккею. Финны одолели соперника со счетом 2:1.
В составе победителей два очка набрал 19-летний нападающий Антон Лунделл. На его счету гол и результативная передача.
Финляндия набрал 13 очков и вышла на первое место в таблице группы В. Германия осталась на четвертой строчке (9 очков).
Хоккей
Чемпионат мира
Группа B
Германия — Финляндия — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Лунделл — 3 (бол., Сунд, Иннала), 6:17 — 0:1. Хольцер — 2 (Лойбль, Плахта), 27:58 — 1:1. Руотсалайнен — 2 (Лунделл), 51:26 — 1:2.
Вратари: Нидербергер — Олкинуора.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 6 (3+2+1) — 20 (8+11+1).
Судьи: Франо, Шир.
29 мая. Рига. «Арена Рига».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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