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Два очка Лунделла принесли Финляндии победу над Германией

22:25
29 мая. Рига. Германия — Финляндия — 1:2. Фото iihf.com.
29 мая. Рига. Германия — Финляндия — 1:2. Фото iihf.com.
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Сборная Финляндии победила команду Германии в матче чемпионата мира по хоккею. Финны одолели соперника со счетом 2:1.

В составе победителей два очка набрал 19-летний нападающий Антон Лунделл. На его счету гол и результативная передача.

Финляндия набрал 13 очков и вышла на первое место в таблице группы В. Германия осталась на четвертой строчке (9 очков).

Хоккей

Чемпионат мира

Группа B

Германия — Финляндия — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Лунделл — 3 (бол., Сунд, Иннала), 6:17 — 0:1. Хольцер — 2 (Лойбль, Плахта), 27:58 — 1:1. Руотсалайнен — 2 (Лунделл), 51:26 — 1:2.

Вратари: Нидербергер — Олкинуора.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 6 (3+2+1) — 20 (8+11+1).

Судьи: Франо, Шир.

29 мая. Рига. «Арена Рига».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Финал
Манчестер Сити 0
Челси 1
2-й тайм

П1

35%

1.95

Обе забьют - да

27%

2.13

ТБ 2.0

22%

1.78
🏒 Хоккей. ЧМ. Группа A
Швейцария 1
Россия 4
Матч завершен

П2

29%

1.95

ТМ 6.5

21%

1.33

Ф2 (0)

18%

1.57
🏒 Хоккей. ЧМ. Группа B
Германия 1
Финляндия 2
Матч завершен

П2

25%

1.66

ТБ 4.5

20%

1.70

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/world/2021/

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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