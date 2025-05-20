Сборные Германии и Дании встретятся в матче чемпионата мира по хоккею

Сборные Германии и Дании встретятся в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею во вторник, 20 мая. Игра на стадионе «Юске Банк Боксен» в Хернинге (Дания) начнется в 21.20 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет сайт медиахолдинга «Матч» matchv.ru, трансляция начнется за пять минут до стартового вбрасывания. С основными событиями и результатом игры Германия — Дания можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

ЧМ-2025 проходит в Швеции (в Стокгольме) и Дании (в Хернинге). После сегодняшнего игрового дня определятся все пары четвертьфиналистов и стартует плей-офф.