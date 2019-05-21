Герман Титов: "Со шведами придется нелегко, но России по силам пройти весь групповой этап без поражений"

Бывший игрок сборной России, экс-тренер "Спартака", "Авангарда" и "Трактора" Герман Титов в разговоре с корреспондентом “СЭ” поделился своим мнением о предстоящем заключительном матче национальной команды на групповом этапе чемпионата мира против Швеции​.

– Для двух команд это последняя проверка перед началом плей-офф, – заявил Титов. – Уверен, что кроме как о победе над чемпионами мира игроки сборной России ни о чем не думают. Шведы провели групповой турнир очень неплохо. По сути, лишь в одном матче с чехами они разочаровали, все остальные игры сборная Швеции провела на высоком уровне, без ошибок.

Шведы – очень цепкая, быстрая команда. Хорошо играет в пас, очень опасна при игре в большинстве. Есть те игроки, кто из ничего может создать голевой момент. В общем, со шведами придется нелегко. Но нынешней звездной российской сборной по силам пройти весь групповой этап без поражений и в хорошем настроении подойти к плей-офф. (Евгений Белоусов)

Чемпионат мира по хоккею-2019: новости, обзоры, статистика //турнирные таблицы групп и команды ЧМ-2019 // календарь и результаты игр, расписание трансляций // сборная России: состав и статистика // прямые видеотрансляции матчей сборной России