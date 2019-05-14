Герман Титов: "Мысли Панарина были о новом клубном контракте"

Чемпион мира-93, серебряный призер Олимпиады в Нагано, экс-форвард сборной России и нескольких клубов НХЛ, экс-главный тренер "Металлурга" (Новокузнецк), "Спартака" и "Трактора" Герман Титов прокоментировал "СЭ" ситуацию относительно нападающего Артемия Панарина, который оказался вне заявки сборной на чемпионате мира.

– Насколько мне известно, штаб сборной со всеми потенциальными кандидатами в национальную команду на связи на протяжении всего сезона, – сказал Титов. – При формировании команды есть определенные сроки. К тому моменту, когда команда Панарина вылетела из Кубка Стэнли, в сборной уже был полный комплект нападающих.

Форварды наигрывались по ходу игр и перекраивать состав и от кого-то освобождаться было бы уже не совсем правильно и этично. Тем более, что у Панарина не было контракта со своим клубом и его мысли были заняты именно этим. (Евгений Белоусов)​