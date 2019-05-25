Герман Титов: "Финны – очень организованная команда"

Чемпион мира-93, серебряный призер Олимпиады в Нагано, экс-форвард сборной России и нескольких клубов НХЛ Герман Титов высказал свое мнение о сопернике нашей сборной в полуфинале чемпионата мира-2019 – команде Финляндии.

– Глядя на игру сборной Финляндии в предыдущих матчах можно сказать, что эта команда играет четко по тренерскому заданию. Да, бывают ошибки в обороне, но, в то же время, команда не бросает играть и бьется до последнего. Они обыграли канадцев, отправили домой шведов... У финнов много быстрых форвардов, команда мгновенно переходит от обороны к атаке, а потому защитникам нужно быть предельно внимательными. Расслабляться ни при каком счете ни в коем случае нельзя. Звезд у финнов нет, зато есть хорошая организация. (Евгений Белоусов)

Чемпионат мира по хоккею 2019: новости, обзоры, команды и статистика

Расписание матчей, турнирная таблица и сетка плей-офф чемпионата мира 2019: календарь, результаты и онлайн-трансляции игр

Расписание и результаты матчей, состав и статистика сборной России по хоккею: где смотреть видеотрансляции игр ЧМ-2019