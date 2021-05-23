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Герман Нестеров — о победе над шведами: «Подарю шайбу своему сыну»

21:17
Герман Нестеров (слева). Фото Reuters
Герман Нестеров (слева). Фото Reuters
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Форвард сборной Белоруссии Герман Нестеров прокомментировал результат матча со шведами (1:0) на ЧМ-2021 в Латвии.

— Выходили на матч, чтобы сыграть с самоотдачей, полной концентрацией, строго, а не как в пятницу. Все получилось, выстояли в нужный момент, забросили и победили, — сказал Нестеров hockey.by.

— Расскажи про свой гол.

— Вышли на третий период с заданием сыграть строго. Хорошо зацепились за шайбу в чужой зоне, Стефанович отдал на пустые ворота — мне оставалось только не промахнуться.

— Насколько важна такая победа для вашей команды?

— Конечно, очень важна. Победа окрыляет, вдохновляет на следующие матчи. Сегодня был один коллектив, одна команда. Сыграли одним кулаком, выстояли в меньшинстве. Боролись друг за друга, бились до конца — и добились положительного результата.

— Это самый важный гол в твоей карьере?

— Думаю, на сегодняшний день да.

— Шайбу забрал в коллекцию?

— Да. Первый гол за сборную, еще и победный. Конечно, забрал себе такой трофей. Подарю шайбу своему сыну.

— На этом чемпионате достаточно много неожиданные результатов. Как вы их воспринимаете?

— Просто смотрим на свою игру, готовимся от матча к матчу. Так что какие-то сенсации воспринимаются нейтрально. Главное, чтобы наша команда играла на победу и приносила положительный результат для всей страны.

Дополнительная информация:

https://belarushockey.com/

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