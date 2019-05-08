Защитник сборной России Владислав Гавриков присоединится к команде 10 мая и, скорее всего, не сыграет против Норвегии в стартовом матче турнира. Об этом сообщил глава штаба национальной команды Роман Ротенберг.

Напомним, что Гавриков на днях провел два матча в плей-офф НХЛ в составе "Коламбуса". Команда проиграла "Бостону" 2-4 в серии. (Евгений Белоусов)

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