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Гавриков рассказал, как прошла вторая тренировка сборной России перед чемпионатом мира

02:21

Защитник сборной России Владислав Гавриков признался, что был рад вызову в национальную команду. Также он обратился к болельщикам сборной.

«Получилось так, что после окончания сезона я какое-то время не катался, но тренеры сборной хорошо подвели к матчам, занимались по зуму. После двух тренировок на льду самочувствие стало намного лучше. В ограничениях по ковид-протоколу ничего страшного нет, все должны соблюдать правила. Все прекрасно понимают, для чего это нужно. Ко льду привыкнем быстро, нужно всего пару тренировок.

Близкие все обрадовались, когда меня вызвали в сборную, всегда с удовольствием приезжаю в команду. После короткого сезона есть отличная возможность его продлить, увидеться со всеми ребятами, получить позитивные эмоции, ведь с некоторыми не виделись по полгода.

Желаю всем болельщикам быть здоровыми, оставаться в безопасности, беречь себя и своих близких, а мы постараемся вас порадовать своей игрой", — цитирует пресс-служба ФХР Гаврикова.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции. В стартовый день турнира россияне встретятся с чехами.

Дополнительная информация:

https://fhr.ru/news/item/79233/

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею перед чемпионатом мира 2021: подготовка команды к турниру в Риге (Латвия), состав