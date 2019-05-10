Гавриков присоединился к сборной России и сыграет с Норвегией

Защитник "Коламбуса" Владислав Гавриков прибыл в расположение сборной России. Игрок сможет принять участие в стартовом матче чемпионата мира-2019 против Норвегии.

Гавриков перешел в "Коламбус" из СКА в апреле этого года и принял участие в двух играх плей-офф. "Блю Джэкетс" проиграли "Бостону" в 1/4 финала (2-4).

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия - Норвегия, который начнется в 17.15 по московскому времени

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