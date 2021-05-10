Гавриков и Григоренко присоединятся к сборной России в Праге

Игроки «Коламбуса» Владислав Гавриков и Михаил Григоренко присоединятся к сборной России в Праге, где пройдет заключительный этап Евротура, сообщает пресс-служба национальной команды в Twitter.

Последний этап Евротура Чешские игры пройдут с 12 по 15 мая.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.