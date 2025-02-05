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Сегодня, 14:25

Гашек призвал ИИХФ не лгать о причинах отстранения сборной России по хоккею

Сергей Ярошенко
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Доминик Гашек.
Фото Getty Images

Бывший вратарь «Спартака» и клубов НХЛ Доминик Гашек прокомментировал решение Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) продлить отстранение сборной России от турниров.

«Официальная причина этого решения (невозможность гарантии безопасности для игроков) — полная ложь. ИИХФ, хватит врать людям! Есть только одна причина, по которой россиянам не разрешают участвовать в соревнованиях. Если бы эти хоккеисты приняли участие, соревнования стали бы огромной рекламой российской спецоперации!» — приводит слова чеха RT.

Гашек также добавил, что ложное объяснение в корне снижает эффект от принятого решения.

4 февраля ИИХФ не допустила российскую национальную команду до участия в чемпионате мира-2026. Сообщается, что Федерация хоккея России (ФХР) сможет оспорить решение после ЧМ-2025.

Ранее «СЭ» сообщал, что решения по участию российской сборной в Олимпиаде-2026 пока нет — планируется, что его примет не ИИХФ, а Международный олимпийский комитет (МОК).

Чемпионат мира 2026 года пройдет в Цюрихе и Фрибурге (Швейцария) с 15 по 31 мая.

Источник: RT
Хоккей
Сборная России по хоккею
Доминик Гашек
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