Галлан возглавил тренерский штаб сборной Канады на ЧМ в Латвии, помогать ему будут Келли и Туриньи
17:22
Жеррар Галлан 28 апреля был официально назначен на пост главного сборной Канады. Он будет готовить команду к чемпионату мира, который пройдет в Латвии, сообщает пресс-служба национальной команды.
Помогать ему будут тренеры Майк Келли и Андре Туриньи.
В НХЛ 57-летний канадский специалист работал с «Коламбусом» (2003-2006), «Флоридой» (2014-2016) и «Вегасом» (2017-2020). В сезоне-2017/2018 он довел «Золотых рыцарей» до финала Кубка Стэнли, в котором его команда проиграла «Вашингтону».
Чемпионат мира в Латвии пройдет с 21 мая по 6 июня. На групповом этапе сборная Канады сыграет в группе B с Латвией (21 мая), США (23 мая), Германией (24 мая), Норвегией (26 мая), Казахстаном (28 мая), Италией (30 мая) и Финляндией (1 июня).
Читайте также
В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
«Это не «Авангард» выиграл, а мы проиграли». Бурмистров — о финале «Востока», новом контракте и легионерах
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю