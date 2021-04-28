Галлан возглавил тренерский штаб сборной Канады на ЧМ в Латвии, помогать ему будут Келли и Туриньи

Жеррар Галлан 28 апреля был официально назначен на пост главного сборной Канады. Он будет готовить команду к чемпионату мира, который пройдет в Латвии, сообщает пресс-служба национальной команды.

Помогать ему будут тренеры Майк Келли и Андре Туриньи.

В НХЛ 57-летний канадский специалист работал с «Коламбусом» (2003-2006), «Флоридой» (2014-2016) и «Вегасом» (2017-2020). В сезоне-2017/2018 он довел «Золотых рыцарей» до финала Кубка Стэнли, в котором его команда проиграла «Вашингтону».

Чемпионат мира в Латвии пройдет с 21 мая по 6 июня. На групповом этапе сборная Канады сыграет в группе B с Латвией (21 мая), США (23 мая), Германией (24 мая), Норвегией (26 мая), Казахстаном (28 мая), Италией (30 мая) и Финляндией (1 июня).