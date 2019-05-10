Футбольная сборная России пожелала удачи российской команде на ЧМ по хоккею

Сборная России по футболу пожелала удачи сборной России по хоккею на чемпионате мира.

Сегодня, 10 мая, россияне в своем первом матче на турнире сыграют против Норвегии. Подопечные Ильи Воробьева выступают в группе B, она проводит игры в Братиславе. Россияне и норвежцы проведут матч на арене "Зимний стадион Ондрея Непелы", стартовое вбрасывание – в 17.15 по Москве.

– Сегодня в Братиславе стартует чемпионат мира по хоккею. Желаем нашей сборной удачи и победы! Вперед, Красная машина, верим в вас! – говорится в сообщении пресс-службы сборной.

Россия – Норвегия: чемпионат мира по хоккею, 10 мая 2019, онлайн-трансляция, начало – 17.15 (мск)

Чемпионат мира по хоккею-2019: новости, обзоры, статистика //турнирные таблицы групп и команды ЧМ-2019 // календарь и результаты игр, расписание онлайн-трансляций // сборная России: состав и статистика // прямые видеотрансляции матчей сборной России