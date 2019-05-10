Футболисты сборной России пожелали удачи хоккеистам национальной команды в преддверии ЧМ. Видео

Сегодня в Братиславе стартует чемпионат мира по хоккею. Желаем нашей сборной удачи и победы! Вперёд, #КраснаяМашина, верим в вас! @russiahockey 💪🇷🇺 ⠀ #ВместеМыКоманда #СНамиРоссия

Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia) 10 Май 2019 в 2:05 PDT