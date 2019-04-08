Фрэнк Ватрано сыграет за США на ЧМ-2019

Нападающий "Флориды" Фрэнк Ватрано согласился сыграть за сборную США на чемпионате мира-2019, сообщает журналист Джеймсон Олив в Твиттере. Форвард в нынешнем сезоне провел 81 матч и набрал 39 (24+15) очков в регулярном чемпионате.

Вартано уже выступал за США на чемионате мира-2016. На том турнире американцы заняли четвертое место, проиграв в матче за бронзу России (2:7). Вартано провел 10 игр и набрал 8 (3+5) очков.

Чемпионат мира-2019 пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.

Чемпионат мира по хоккею-2019: последние новости // состав групп и все матчи ЧМ-2019 по датам // календарь игр и расписание онлайн-трансляций