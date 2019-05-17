Французы проиграли Словакии и лишились шансов на выход из группы ЧМ-2019

Сборная Словакии обыграла Францию (6:3) в матче группы А чемпионата мира в Словакии. В составе победителей отличились нападающие Рихард Паник, Либор Гудачек, Матуш Сукель, Ладислав Надь, а также защитники Эрик Чернак и Михал Чайковски.

Французы с одним очков занимают предпоследнее место в турнирной таблице группы А и лишились шансов на выход в плей-офф ЧМ-2019. Сборная Словакии с 6 баллами на 5-й строчке.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа A

"Франция" – "Словакия" – 3:6 (0:2, 2:1, 1:3)

Голы: Паник – 1 (бол., Лантоши, Секера), 13:25 – 0:1. Сукель – 4 (Фехервари, Татар), 19:10 – 0:2. Гудачек – 2 (бол., Паник, Чернак), 25:31 – 0:3. Манавиан – 1 (Эккефей, Бертран), 32:16 – 1:3. Тексье – 1 (бол., Шакиашвили, Флери), 35:09 – 2:3. Чернак – 3 (Паник, Татар), 40:16 – 2:4. Чайковски – 1 (мен., Буц), 42:41 – 2:5. Надь – 2 (бол., Дане, Маринчин), 45:41 – 2:6. Реш – 3 (Тексье, Дам-Малька), 57:50 – 3:6.

Вратари: Арди (Бюйссе, 45:41) – Рибар.

Штраф: 12 – 4.

Броски: 20 (7+6+7) – 27 (9+9+9).

Судьи: Гофман, Шукис.

17 мая. Кошице. Steel Arena.

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