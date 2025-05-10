Хоккей
10 мая, 23:42

Латвия обыграла Францию на чемпионате мира

Руслан Минаев

Сборная Латвии победила Францию в матче группового турнира чемпионата мира — 4:1. Турнир проходит в Швеции и Дании.

У латвийцев шайбы забросили Мартиньш Дзиеркалс, Кристапс Зиле и Данс Локмелис (дубль). У французов отметился Дилан Фебре.

Латвия одержала первую победу на чемпионате мира — 3 очка. Франция (0) потерпела первое поражение.

Сборная Швейцарии победила Данию — 5:2.

У швейцарцев по 3 (2+1) очка набрали Нико Хишир и Тайлер Мой. У датчан шайбы забросили Оскар Мельгор и Йоахим Блихвельд.

Швейцария набрала 4 очка и занимает первое место в группе B. Дания потерпела второе поражение подряд.

Чемпионат мира

Группа B

Дания — Швейцария — 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)

Голы: Хишир — 1 (Марти, Фора), 14:41 — 0:1. Мелгор — 1 (мен.), 22:09 — 1:1. Бликфельд — 1 (Огорд, Олесен), 28:59 — 2:1. Мой — 1 (Хишир, Майер), 35:40 — 2:2. Мой — 2 (Майер), 38:34 — 2:3. Риат — 2 (бол., Мой, Шмид), 45:19 — 2:4. Хишир — 2 (п.в.), 58:49 — 2:5.

Вратари: Дам — Шарлен.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 15 (2+9+4) — 35 (13+12+10).

Судьи: Лангин, Хольм.

10 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen

Группа A

Франция — Латвия — 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Голы: Фебре — 1 (Боск, Кринон), 15:02 — 1:0. Дзиеркалс — 1 (мен.), 35:36 — 1:1. Зиле — 1 (Комульс, Балцерс), 42:02 — 1:2. Локмелис — 1 (п.в.), 58:36 — 1:3. Локмелис — 2 (п.в., Тралмакс), 59:29 — 1:4.

Вратари: Папийон — Гудлевскис.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 19 (2+13+4) — 20 (8+6+6).

Судьи: Брандер, Черриг.

10 мая. Стокгольм. Avicii Arena

