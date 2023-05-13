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Сегодня, 14:48

Сборная Франции в овертайме обыграла Австрию

Виталий Косик
Корреспондент
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Сборная Франции в овертайме обыграла Австрию в матче группы А чемпионата мира по хоккею — 2:1 ОТ.

В основное время в составе французской команды отличился Тим Бозон.

Ответную шайбу забросил Томас Раффл.

В овертайме автором победной шайбы стал Саша Трей.

Следующий матч французы сыграют со сборной Дании 14 мая. Австрийцы встретится со шведами также 14 мая.

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Группа A

Франция — Австрия — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Голы: Т. Бозон — 1 (бол., Клеро, Шакиашвили), 19:29 — 1:0. Раффль — 1 (бол., Шнайдер, Росси), 46:56 — 1:1. Шакиашвили — 1 (бол., Т. Бозон, Бертран), 60:39 — 2:1.

Вратари: Илонен — Киккерт.

Штраф: 14 — 10.

Броски: 28 (12+8+6+2) — 28 (6+10+12+0).

Судьи: Франнсен, Хунниус.

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Сборная Австрии по хоккею
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