Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Форвард сборной Швеции: «Победа или смерть! Необходимо побеждать во всех последующих играх»

21:12
Теги:

Форвард сборной Швеции Рикард Ракелль поделился впечатлениями от матча чемпионата мира с командой Белоруссии, в котором скандинавы проиграли со счетом 0:1.

— Первые две встречи получились достаточно равными. При этом у нас были хорошие шансы на положительный результат. Особенно сегодня. Мы много контролировали шайбу и создали немало хороших моментов. К сожалению, не получалось в завершении атак. Этим мы поставили себя в сложное положение. Тем не менее, еще ничего не закончилось — все в наших руках. Как говорится, победа или смерть! Необходимо побеждать во всех последующих играх.

— Уже говорилось о неудачной реализации моментов. Где-то не хватило еще и удачи?

— Создавая моменты, ты тем самым сам создаешь свою удачу. Нам нужно прибавить и начать выигрывать, — отметил Ракелль в интервью «БХ».

Дополнительная информация:

https://belarushockey.com/cm2012/news_cm12/2021/05/23/rikard-rakell-eschjo-nichego-ne-zakonchilos---vsjo-v-nashih-rukah/

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Читайте также

Вайналдум покидает «Ливерпуль»
Мужчину зверски убили у "Москва-Сити"
Белоруссию предупредили о последствиях за инцидент с самолетом
В КНР задержали корабль с семью тысячами пенисов из Нигерии

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд