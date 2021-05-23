Форвард сборной Швеции: «Победа или смерть! Необходимо побеждать во всех последующих играх»

Форвард сборной Швеции Рикард Ракелль поделился впечатлениями от матча чемпионата мира с командой Белоруссии, в котором скандинавы проиграли со счетом 0:1.

— Первые две встречи получились достаточно равными. При этом у нас были хорошие шансы на положительный результат. Особенно сегодня. Мы много контролировали шайбу и создали немало хороших моментов. К сожалению, не получалось в завершении атак. Этим мы поставили себя в сложное положение. Тем не менее, еще ничего не закончилось — все в наших руках. Как говорится, победа или смерть! Необходимо побеждать во всех последующих играх.

— Уже говорилось о неудачной реализации моментов. Где-то не хватило еще и удачи?

— Создавая моменты, ты тем самым сам создаешь свою удачу. Нам нужно прибавить и начать выигрывать, — отметил Ракелль в интервью «БХ».