Форвард сборной Швеции: «Победа или смерть! Необходимо побеждать во всех последующих играх»
Форвард сборной Швеции Рикард Ракелль поделился впечатлениями от матча чемпионата мира с командой Белоруссии, в котором скандинавы проиграли со счетом 0:1.
— Первые две встречи получились достаточно равными. При этом у нас были хорошие шансы на положительный результат. Особенно сегодня. Мы много контролировали шайбу и создали немало хороших моментов. К сожалению, не получалось в завершении атак. Этим мы поставили себя в сложное положение. Тем не менее, еще ничего не закончилось — все в наших руках. Как говорится, победа или смерть! Необходимо побеждать во всех последующих играх.
— Уже говорилось о неудачной реализации моментов. Где-то не хватило еще и удачи?
— Создавая моменты, ты тем самым сам создаешь свою удачу. Нам нужно прибавить и начать выигрывать, — отметил Ракелль в интервью «БХ».
Дополнительная информация:
https://belarushockey.com/cm2012/news_cm12/2021/05/23/rikard-rakell-eschjo-nichego-ne-zakonchilos---vsjo-v-nashih-rukah/
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