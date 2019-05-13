Форвард сборной Чехии считает, что его команда проявила слишком много уважении к России

Нападающий сборной Чехии Якуб Ворачек прокомментировал поражение от России в матче группового турнира чемпионата мира (0:3).

- С первых минут матча мы проявляли слишком много уважения к сопернику, играли осторожно, - сказал Ворачек. - У нас было, действительно, немало хороших моментов, шансов, которые мы упустили. Забить не получилось.

- Такое ощущение, что вы испугались. В первых двух играх команда Чехии выглядела очень уверенно.

- Я не могу ответить на этот вопрос. Иногда подобные вещи случаются. Мы просто дали России слишком много пространства.

- Можете сравнить Россию с кем-то?

- Я не собираюсь сравнивать.

- Ягр пришел в раздевалку. Что он сказал вам?

- Мотивировал нас. Думаю, наша команда играет в хороший хоккей. Сегодня именно не получилось забить. Россия - одна из лучших команд в мире - это достойно уважительного поведения на льду.

- Как вам Гусев и Кучеров?

- Что вы хотите, чтоб я сказал? Они - великолепные игроки.

- Возможно их остановить? У них в каждой игре очки.

- Да, они крутые. Мы проделали хорошую работу сегодня, но они все равно забили. Хотя, и у нас было много возможностей, как я уже сказал. (Игорь Еронко)

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