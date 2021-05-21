Форвард сборной Белоруссии Шарангович извинился за неприличный жест в адрес скамейки словаков на ЧМ

Капитан сборной Белоруссии Егор Шарангович принес извинения за свой поступок в матче группового этапа чемпионата мира против Словакии (2:5). Он показал средний палец скамейке соперников.

«Словесная перепалка после не заброшенного буллита? И так был не доволен, что не смог забить буллит, повелся на провокации словаков. Хотел бы извиниться за этот момент перед словацкой скамейкой. Неудобно чувствую себя за этот момент», — приводит слова Шаранговича Telegram-канал «Хоккейный бульбаш».