Форвард сборной Белоруссии высказался о травме партнера по команде, которого унесли на носилках
19:04
Нападающий сборной Белоруссии Алексей Протас после победы над Швецией (1:0) в матче чемпионата мира-2021 по хоккею прокомментировал эпизод, в котором защитник Евгений Лисовец получил травму. Его увезли на носилках в первом периоде.
— Конечно, неприятный момент. Обидно потерять хорошего защитника. Поначалу было тяжело, но надо было продолжать в тот хоккей, который мы должны. Надеемся, что все будет хорошо, — сказал Протас.
(Артур Хайруллин)
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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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