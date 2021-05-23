Форвард сборной Белоруссии высказался о травме партнера по команде, которого унесли на носилках

Нападающий сборной Белоруссии Алексей Протас после победы над Швецией (1:0) в матче чемпионата мира-2021 по хоккею прокомментировал эпизод, в котором защитник Евгений Лисовец получил травму. Его увезли на носилках в первом периоде.

— Конечно, неприятный момент. Обидно потерять хорошего защитника. Поначалу было тяжело, но надо было продолжать в тот хоккей, который мы должны. Надеемся, что все будет хорошо, — сказал Протас.

(Артур Хайруллин)