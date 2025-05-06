Хоккей
6 мая, 15:08

Флери рассказал, почему принял решение сыграть за сборную Канады на ЧМ-2025

Сергей Ярошенко

Вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери прокомментировал свое решение сыграть за сборную Канады на чемпионате мира-2025.

«Я приехал домой, мои дети просто сходили с ума, и я сказал: «Мне нужно продолжать играть», — цитирует Флери журналистка Джесси Пирс.

40-летний голкипер сыграет на ЧМ впервые в своей карьере. В составе национальной команды Флери становился олимпийским чемпионом в 2010 году.

Ранее хоккеист объявил о завершении профессиональной карьеры. Шестой матч первого раунда плей-офф Кубка Стэнли против «Вегаса» (2:3, 2-4) стал последним для канадца в НХЛ. Флери за свою карьеру выступал за «Питтсбург», «Вегас», «Чикаго» и «Миннесоту». В составе «Пингвинз» он стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

Чемпионат мира пройдет с 9 по 25 мая в Швеции и Дании.

