Флаг России заменили на символику ОКР на чемпионате мира
16:47
Власти Риги убрали флаг России, который находился на площади в центре города, сообщает Sportacenters.
Там были размещены флаги всех стран-участниц чемпионата мира. Теперь на площади находится флаг Олимпийского комитета России.
В связи с санкциями WADA российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх до декабря 2022 года не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн.
Сборная выступает на турнире под символикой ОКР. Но ранее представители муниципалитета Риги объяснили, что город был украшен в соответствии с рекомендациями ИИХФ.
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