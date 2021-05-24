Флаг России заменили на символику ОКР на чемпионате мира

Власти Риги убрали флаг России, который находился на площади в центре города, сообщает Sportacenters.

Там были размещены флаги всех стран-участниц чемпионата мира. Теперь на площади находится флаг Олимпийского комитета России.

В связи с санкциями WADA российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх до декабря 2022 года не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн.

Сборная выступает на турнире под символикой ОКР. Но ранее представители муниципалитета Риги объяснили, что город был украшен в соответствии с рекомендациями ИИХФ.