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Флаг России заменили на символику ОКР на чемпионате мира

16:47
Флаги стран-участниц ЧМ. Фото Twitter
Флаги стран-участниц ЧМ. Фото Twitter
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Власти Риги убрали флаг России, который находился на площади в центре города, сообщает Sportacenters.

Там были размещены флаги всех стран-участниц чемпионата мира. Теперь на площади находится флаг Олимпийского комитета России.

В связи с санкциями WADA российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх до декабря 2022 года не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн.

Сборная выступает на турнире под символикой ОКР. Но ранее представители муниципалитета Риги объяснили, что город был украшен в соответствии с рекомендациями ИИХФ.

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