Финские болельщики забрались на подъемный кран, празднуя победу на чемпионате мира

Сборная Финляндии стала победителем чемпионата мира по хоккею-2019. Финские болельщики празднуют победу своей команды.

Жители Хельсинки вышли на улицы, чтобы отметить чемпионство. Некоторые из них выбрали не самый безопасный способ сделать это. Как информирует ltalehti, многие обратили внимание на подъемный кран на одной из центральных улиц столицы. Ликующие болельщики забираются туда.

- Мы знаем, что люди забираются туда. Пока один спускается, второй уже поднимается вверх, - сказал руководитель полиции Хельсинки Тимо Виипури. - Так празднуют финны - они забираются всюду, где можно это сделать, включая дорожные знаки, остановки общественного транспорта и так далее.

По словам главы столичной полиции, никаких беспорядков зафиксировано не было. Некоторые болельщики получили незначительные повреждения во время массовых празднований.

В финале Финляндия обыграла сборную Канады (3:1).

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