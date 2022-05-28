Финляндия одолела США и вышла в финал ЧМ-2022

Сборная Финляндии стала первым финалистом чемпионата мира 2022 года. В полуфинале финны одолели сборную США — 4:3.

Победный гол в свой актив записал нападающий Джоэль Армиа.

Во втором полуфинале Канада сыграет против Чехии. Финал и матч за 3-е место пройдут в воскресенье, 29 мая.

Хоккей

Чемпионат мира

1/2 финала

Финляндия — США — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Голы: Шмидт — 2 (Пик, Тайнан), 1:04 — 0:1. Хейсканен — 1 (Песонен, Армиа), 16:53 — 1:1. Маннинен — 5 (бол., Лехтонен, Хартикайнен), 24:11 — 2:1. Фаррелл — 2 (Майерс, Джонс), 26:52 — 2:2. Ватанен — 2 (Песонен, Хейсканен), 29:40 — 3:2. Армиа — 4 (Хейсканен, Ватанен), 45:03 — 4:2. Годетт — 5 (Болди, Тайнан), 57:09 — 4:3.

Вратари: Олкинуора — Суэймен (56:08 — 57:09, 57:57).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 26 (7+10+9) — 28 (11+6+11).

Судьи: Норд, Олунд.

28 мая. Тампере. Tampere Deck Arena.