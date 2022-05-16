Финляндия победила США на чемпионате мира по хоккею

Финляндия победила США в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Игра завершилась со счетом 4:1.

В составе сборной Финляндии отличились Микаэль Гранлунд, Валттери Филппула, Сакари Маннинен и Микко Лехтонен. У США единственную шайбу забросил Алекс Гальченюк.

Финляндия набрала 9 очков и занимает первое место в группе В. У США 5 очков и 3-я позиция.

18 мая Финляндия сыграет со Швецией, а сборная США 19 мая встретится с Великобританией.