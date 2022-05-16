Финляндия победила США на чемпионате мира по хоккею
Финляндия победила США в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Игра завершилась со счетом 4:1.
В составе сборной Финляндии отличились Микаэль Гранлунд, Валттери Филппула, Сакари Маннинен и Микко Лехтонен. У США единственную шайбу забросил Алекс Гальченюк.
Финляндия набрала 9 очков и занимает первое место в группе В. У США 5 очков и 3-я позиция.
18 мая Финляндия сыграет со Швецией, а сборная США 19 мая встретится с Великобританией.
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