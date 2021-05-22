Финляндия переиграла США на чемпионате мира
18:27
Сборная Финляндии обыграла команду США в матче группового этапа ЧМ-2021. Финны одолели соперника со счетом 2:1.
Все шайбы были забиты во втором периоде. У финном отличились Атте Охтамаа и Ииро Пакаринен. У американцев гол на счету Джейсона Робертсона.
Для обеих команд это был первый матч на турнире.
Хоккей
Чемпионат мира
Группа B
Финляндия — США — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
Голы: Охтамаа — 1 (Мяеналанен, Анттила), 26:54 — 1:0. Пакаринен — 1 (Покка, Мяяття), 35:41 — 2:0. Робертсон — 1 (бол., Воланин), 38:01 — 2:1.
Вратари: Олкинуора — Петерсен (58:14).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 29 (10+14+5) — 30 (8+8+14).
Судьи: Ержабек, Стано.
22 мая. Рига. «Арена Рига».
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