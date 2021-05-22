Финляндия переиграла США на чемпионате мира

Сборная Финляндии обыграла команду США в матче группового этапа ЧМ-2021. Финны одолели соперника со счетом 2:1.

Все шайбы были забиты во втором периоде. У финном отличились Атте Охтамаа и Ииро Пакаринен. У американцев гол на счету Джейсона Робертсона.

Для обеих команд это был первый матч на турнире.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа B

Финляндия — США — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Голы: Охтамаа — 1 (Мяеналанен, Анттила), 26:54 — 1:0. Пакаринен — 1 (Покка, Мяяття), 35:41 — 2:0. Робертсон — 1 (бол., Воланин), 38:01 — 2:1.

Вратари: Олкинуора — Петерсен (58:14).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 29 (10+14+5) — 30 (8+8+14).

Судьи: Ержабек, Стано.

22 мая. Рига. «Арена Рига».