Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Финляндия переиграла США на чемпионате мира

18:27
22 мая. Рига. Финляндия — США — 2:1. Фото Twitter
22 мая. Рига. Финляндия — США — 2:1. Фото Twitter
Теги:

Сборная Финляндии обыграла команду США в матче группового этапа ЧМ-2021. Финны одолели соперника со счетом 2:1.

Все шайбы были забиты во втором периоде. У финном отличились Атте Охтамаа и Ииро Пакаринен. У американцев гол на счету Джейсона Робертсона.

Для обеих команд это был первый матч на турнире.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа B

Финляндия — США — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Голы: Охтамаа — 1 (Мяеналанен, Анттила), 26:54 — 1:0. Пакаринен — 1 (Покка, Мяяття), 35:41 — 2:0. Робертсон — 1 (бол., Воланин), 38:01 — 2:1.

Вратари: Олкинуора — Петерсен (58:14).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 29 (10+14+5) — 30 (8+8+14).

Судьи: Ержабек, Стано.

22 мая. Рига. «Арена Рига».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/world/2021/

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Читайте также

Вторая сенсация на чемпионате мира за два дня! Датчане впервые в истории победили шведов, а главный герой — форвард из КХЛ
Великобритания — Россия: видео всех голов матча ЧМ-2021
Чемпионат мира-2021, расписание и результаты матчей 22 мая: Россия — Великобритания и другие матчи
Чемпионат мира по хоккею-2021, Великобритания — Россия: время начала и где смотреть матч

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд