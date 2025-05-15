Хоккей
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Уведомления
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

15 мая 2025, 19:37

Финляндия со счетом 9:1 разгромила Словению на чемпионате мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
Финляндия — Словения.
Фото Global Look Press

Сборная Финляндии разгромила Словению в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею — 9:1.

Покер у финнов оформил Ээли Толванен, дубль на счету Микко Лехтонена, по одной шайбе забросили Вили Саариярви, Ленни Хямеэнахо и Николас Матинпало.

Единственный гол словенцев забил Бине Машич.

Финляндия (8 очков) поднялась на третье место в группе A. Словения (0) потерпела четвертое поражение подряд и остается последней.

Чемпионат мира

Группа A

Финляндия — Словения — 9:1 (3:0, 4:1, 2:0)

Голы: Лехтонен — 1 (Эрхольц, Песонен), 2:43 — 1:0. Лехтонен — 2 (Терявяйнен, Саариярви), 7:26 — 2:0. Саариярви — 1 (Хямеэнахо, Пуйстола), 11:33 — 3:0. Машич — 1 (Магковец, Дрозг), 24:00 — 3:1. Толванен — 3 (Терявяйнен, Ламмикко), 26:52 — 4:1. Хямеэнахо — 1 (Мереля, Пярссинен), 28:32 — 5:1. Толванен — 4 (Терявяйнен, Саариярви), 35:42 — 6:1. Толванен — 5 (Терявяйнен, Леппанен), 39:35 — 7:1. Матинпало — 1 (мен., Терявяйнен), 42:28 — 8:1. Толванен — 6 (Терявяйнен, Сало), 52:54 — 9:1.

Вратари: Сарос — Пинтарич (Горак, 28:32).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 37 (14+16+7) — 17 (6+4+7).

Судьи: Франнсен, Хрибик.

15 мая. Стокгольм. Avicii Arena. 3875 зрителей.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Словении по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Все города ЧМ-2026 по футболу: список из 16 городов, стадионы и матчи в США, Канаде и Мексике
Во Франции потребовали прекратить помощь Киеву из-за безумной мобилизации
Что произошло за день 9 июня. Главное
Досмотры игроков с собаками, стрельба у базы англичан, желание ФБР сбивать беспилотники. Что творится с безопасностью на ЧМ-2026
Зверев прервал интервью после вопроса об обвинениях в домашнем насилии
Суд в Санкт-Петербурге ограничил распространение фильма с Тимоти Шаламе
Популярное видео
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Анахайм»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Анахайм»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Канада — Австрия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира

Покер Андригетто принес Швейцарии победу над Германией в матче чемпионата мира
Новости
RSS RSS
Все новости