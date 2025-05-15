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15 мая 2025, 15:10

Финляндия — Словения: онлайн-трансляция матча чемпионата мира

Финляндия и Словения сыграют в матче группового этапа чемпионата мира 15 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Сборная Финляндии и сборная Швеции сыграют матч чемпионата мира по хоккею в четверг, 15 мая. Игра группы А на льду «Авичи Арены» в Стокгольме (Швеция) начнется в 17.20 по московскому времени.

Трансляция матча в прямом эфире пройдет на сайте «Матч ТВ». Начало прямого эфира — в 18.20 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры Финляндия — Словения можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Финляндия после трех матчей занимает четвертое место в группе А с 5 очками, в предыдущем матче финны уступили Швеции (1:2). У Словении — 0 очков и последнее место, предыдущим соперником словенцев была Латвия (2:5).

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Чемпионат мира по хоккею
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