Финляндия — Словения: онлайн-трансляция матча чемпионата мира
Финляндия и Словения сыграют в матче группового этапа чемпионата мира 15 мая
Сборная Финляндии и сборная Швеции сыграют матч чемпионата мира по хоккею в четверг, 15 мая. Игра группы А на льду «Авичи Арены» в Стокгольме (Швеция) начнется в 17.20 по московскому времени.
Трансляция матча в прямом эфире пройдет на сайте «Матч ТВ». Начало прямого эфира — в 18.20 по московскому времени.
Ключевые события и результат игры Финляндия — Словения можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».
Финляндия после трех матчей занимает четвертое место в группе А с 5 очками, в предыдущем матче финны уступили Швеции (1:2). У Словении — 0 очков и последнее место, предыдущим соперником словенцев была Латвия (2:5).
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