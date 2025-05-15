Финляндия и Словения сыграют в матче группового этапа чемпионата мира 15 мая

Сборная Финляндии и сборная Швеции сыграют матч чемпионата мира по хоккею в четверг, 15 мая. Игра группы А на льду «Авичи Арены» в Стокгольме (Швеция) начнется в 17.20 по московскому времени.

Трансляция матча в прямом эфире пройдет на сайте «Матч ТВ». Начало прямого эфира — в 18.20 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры Финляндия — Словения можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Финляндия после трех матчей занимает четвертое место в группе А с 5 очками, в предыдущем матче финны уступили Швеции (1:2). У Словении — 0 очков и последнее место, предыдущим соперником словенцев была Латвия (2:5).