Финляндия выиграла у Словакии и вышла в полуфинал ЧМ-2022 по хоккею

26 мая сборная Финляндии одержала победу над Словакией (4:2) в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 по хоккею. Игра прошла в Тампере.

В составе финнов дубль оформил Марко Анттила, еще по разу отличились Сакари Маннинен и Саку Маеналайнен. У словаков голы забили Адам Сикора и Павол Регенда.

Ранее в полуфинал ЧМ-2022 вышли Канада и Чехия.

Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала

Финляндия — Словакия — 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)

Голы: Сикора — 2 (Лунтер), 8:17 — 0:1. Регенда — 5 (Такач, Иван), 15:16 — 0:2. Анттила — 1 (Покка, Фриман), 18:27 — 1:2. Анттила — 2, 23:44 — 2:2. Маннинен — 4 (Саллинен, Лехтонен), 44:01 — 3:2. Мяеналанен — 2 (п.в., Анттила, Бьернинен), 59:59 — 4:2.

Вратари: Олкинуора — Гуска.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 25 (7+12+6) — 21 (12+7+2).

Судьи: Лоуренс, Макфарлейн.

26 мая. Тампере. Tampere Deck Arena.