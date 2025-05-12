Финляндия и Швеция встретятся в матче группового этапа чемпионата мира 12 мая

Сборная Финляндии и сборная Швеции сыграют матч чемпионата мира по хоккею в понедельник, 12 мая. Игра группы А на льду «Авичи Арены» в Стокгольме (Швеция) начнется в 21.20 по московскому времени.

Трансляция матча в прямом эфире пройдет на телеканале и сайте «Матч ТВ». Начало прямого эфира — в 21.20 по московскому времени. Также просмотр возможен на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в окне ретрансляции федерального ТВ).

Ключевые события и результат игры Финляндия — Швеция можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Финляндия после двух матчей анимает третье место в группе А с 5 очками, на старте турнира финны обыграли Австрию (2:1) и Францию (4:3 ОТ). У Швеции — 6 очков и второе место, соперниками соорганизаторов ЧМ-2025 были Словакия (5:0) и Австрия (4:2).