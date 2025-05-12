Хоккей
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Уведомления
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

12 мая, 19:20

Финляндия — Швеция: онлайн-трансляция матча чемпионата мира

Финляндия и Швеция встретятся в матче группового этапа чемпионата мира 12 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Сборная Финляндии и сборная Швеции сыграют матч чемпионата мира по хоккею в понедельник, 12 мая. Игра группы А на льду «Авичи Арены» в Стокгольме (Швеция) начнется в 21.20 по московскому времени.

Трансляция матча в прямом эфире пройдет на телеканале и сайте «Матч ТВ». Начало прямого эфира — в 21.20 по московскому времени. Также просмотр возможен на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в окне ретрансляции федерального ТВ).

Ключевые события и результат игры Финляндия — Швеция можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Финляндия после двух матчей анимает третье место в группе А с 5 очками, на старте турнира финны обыграли Австрию (2:1) и Францию (4:3 ОТ). У Швеции — 6 очков и второе место, соперниками соорганизаторов ЧМ-2025 были Словакия (5:0) и Австрия (4:2).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Пострадавший при атаке БПЛА в Белгородской области мужчина умер в реанимации
Чемпионке Украины по пауэрлифтингу дали 19 лет за подготовку теракта в Воронеже
Саночников Репилова и Перетягина арестовали по делу о мошенничестве
Галактионову дадут новую зарплату, но оставят сразу без пяти футболистов и Баринова. Что происходит в «Локомотиве»
Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию Мерца на саммите G20
Дмитриев назвал Стармера и глав ЕС лидерами хаоса и поджигателями войны
Популярное видео
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Капитан сборной Германии высоко оценил мастерство российских хоккеистов

Сборная США проиграла Швейцарии на чемпионате мира

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости