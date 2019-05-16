Финляндия одержала победу в матче с Данией

Сборная Финляндии обыграла команду Дании (3:1) в матче группового турнира чемпионата мира.

В составе финской команды забивали Каапо Какко, Сакари Маннинен и Харри Песонен. У датчан гол в активе Мортена Мадсена.

Финляндия набрала 10 очков и на данный момент занимает второе место в группе А. У Дании пять очков и пятое место.

Чемпионат мира

Группа А

Финляндия - Дания - 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Мадсен - 1 (бол., Н. Йенсен, М. Лауридсен), 21:49 - 0:1. Какко - 6 (Лехтонен), 25:49 - 1:1. Маннинен - 1 (Раяла, Лехтонен), 34:19 - 2:1. Песонен - 2 (Какко), 51:07 - 3:1.

Вратари: Ланкинен - Дам (58:29).

Штраф: 10 - 6.

Броски: 37 (14+12+11) - 26 (5+13+8).

Судьи: Бьерк, Гофман.

16 мая. Кошице. Steel Arena. 4812 зрителей.

Турнирная таблица группового этапа и сетка плей-офф чемпионата мира - 2019