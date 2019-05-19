Финляндия обыграла всухую Францию на чемпионате мира

Сборная Финляндии в рамках группового турнира чемпионата мира по хоккею обыграла Францию со счетом 3:0. Для финнов это пятая победа в шести матчах на турнире, французы проиграли все шесть встреч.
Чемпионат мира
Групповой турнир
Группа A
Франция – Финляндия – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы: Кивиранта – 2 (Линдбом, Тюрвяйнен), 9:24 – 0:1. Миккола – 1 (Песонен, Каски), 21:51 – 0:2. Саллинен – 1 (Савинайнен, Куусела), 52:31 – 0:3.
Вратари: Арди – Ланкинен.
Штраф: 14 – 6.
Броски: 21 (5+6+10) – 47 (20+12+15).
Судьи: Франо, Шукис.
19 мая. Кошице. Steel Arena.
Расписание матчей чемпионата мира по хоккею - 2019: календарь, результаты и онлайн-трансляции игр // Турнирная таблица группового этапа и сетка плей-офф чемпионата мира - 2019 // Чемпионат мира по хоккею - 2019: новости, обзоры, команды, статистика