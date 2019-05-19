Финляндия обыграла всухую Францию на чемпионате мира

Сборная Финляндии в рамках группового турнира чемпионата мира по хоккею обыграла Францию со счетом 3:0. Для финнов это пятая победа в шести матчах на турнире, французы проиграли все шесть встреч.

Чемпионат мира

Групповой турнир

Группа A

Франция – Финляндия – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Кивиранта – 2 (Линдбом, Тюрвяйнен), 9:24 – 0:1. Миккола – 1 (Песонен, Каски), 21:51 – 0:2. Саллинен – 1 (Савинайнен, Куусела), 52:31 – 0:3.

Вратари: Арди – Ланкинен.

Штраф: 14 – 6.

Броски: 21 (5+6+10) – 47 (20+12+15).

Судьи: Франо, Шукис.

19 мая. Кошице. Steel Arena.

Расписание матчей чемпионата мира по хоккею - 2019: календарь, результаты и онлайн-трансляции игр // Турнирная таблица группового этапа и сетка плей-офф чемпионата мира - 2019 // Чемпионат мира по хоккею - 2019: новости, обзоры, команды, статистика