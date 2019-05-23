Финляндия обыграла Швецию и встретится с Россией в полуфинале ЧМ

Сборная Финляндии одержала победу над командой Швеции в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2019 (5:4 ОТ). Победная шайба на счету форварда Сакари Маннинена​.

В составе "Тре Крунур" голами отметились нападающие Патрик Хернквист и Элиас Петтерссон, а также защитники Эрик Густафссон и Йон Клингберг. У финнов шайбу забрасывали игроки обороны Нико Миккола, Петтери Линдбом и Яни Хаканпяя и форвард Марко Анттила​.

В полуфинале команда Финляндии встретится со сборной России​.

​Хоккей

Чемпионат мира

1/4 финала

Финляндия – Швеция – 5:4 ОТ (1:2, 2:2, 1:0, 1:0)

Голы: Миккола – 2 (Песонен, Маннинен), 1:00 – 1:0. Клингберг – 2 (бол., Нюландер, Веннберг), 2:38 – 1:1. Хернквист – 7 (Экман-Ларссон, Ларссон), 16:57 – 1:2. Э. Петтерссон – 3 (Ландескуг, Экман-Ларссон), 20:25 – 1:3. Линдбом – 2 (Маннинен, Песонен), 25:04 – 2:3. Хаканпяя – 1 (Маннинен), 29:08 – 3:3. Густафссон – 2 (Ландескуг, Веннберг), 39:35 – 3:4. Анттила – 1 (Оямяки, Лехтонен), 58:31 – 4:4. Маннинен – 2, 61:37 – 5:4.

Вратари: Ланкинен (57:55 – 58:31) – Лундквист.

Штраф: 4 – 0.

Броски: 32 (7+13+11+1) – 18 (7+7+3+1).

Судьи: Айверсон, Гофман.

23 мая. Кошице. Steel Arena.

Расписание матчей, турнирная таблица и сетка плей-офф чемпионата мира 2019: календарь, результаты и онлайн-трансляции игр

Расписание и результаты матчей, состав и статистика сборной России по хоккею: где смотреть видеотрансляции игр ЧМ-2019