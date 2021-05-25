Сборная Финляндии уверенно обыграла Норвегию в матче чемпионата мира
Сборная Финляндии переиграла команду Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия). Финны победили соперника со счетом 5:2.
Для финнов эта победа стала второй на турнире. У команды 7 очков в трех матчах.
Норвегия, набрав 3 очка, занимает 6-е место в турнирной таблице группы B.
Хоккей
Чемпионат мира
Группа B
Финляндия — Норвегия — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
Голы: М. Улимб — 1 (Хага), 1:30 — 0:1. Пакаринен — 2 (Охтамаа, Каски), 14:24 — 1:1. Лунделл — 2 (Руотсалайнен), 21:40 — 2:1. Ноусиайнен — 1 (Саллинен), 25:54 — 3:1. Линдстрем — 1 (Треттенес, Улден), 41:13 — 3:2. Иннала — 1 (бол., Контиола, Сунд), 47:17 — 4:2. Бьернинен — 1 (Мяеналанен, Койвисто), 53:25 — 5:2.
Вратари: Олкинуора — Арнтцен.
Штраф: 0 — 2.
Броски: 26 (5+10+11) — 15 (4+3+8).
Судьи: Бруггеман, Франо.
25 мая. Рига. «Арена Рига».
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