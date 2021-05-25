Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Финляндия — Норвегия — 5:2: обзор матча чемпионата мира-2021 — видео всех голов

23:18
Сборная Финляндии. Фото Reuters
Сборная Финляндии. Фото Reuters
Теги:

Видеообзор матча чемпионата мира по хоккею между сборными Финляндии и Норвегии (5:2).

Для финнов эта победа стала второй на турнире. У команды семь очков в трех матчах. Норвегия, набрав три очка, занимает шестое место в турнирной таблице группы B.

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Опрос

проголосовало: 37499
Все опросы
Как выступит сборная России на чемпионате мира по хоккею-2021?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

ФНЛ определила даты переходных матчей с командами РПЛ по итогам следующего сезона
Убийца 9-летней школьницы пришел в ярость во время оглашения приговора
Посольство РФ оценило демонтаж флага России в Риге
Как любовница Александра Носика мешала его карьере

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд