Видеообзор матча чемпионата мира по хоккею между сборными Финляндии и Норвегии (5:2).

Для финнов эта победа стала второй на турнире. У команды семь очков в трех матчах. Норвегия, набрав три очка, занимает шестое место в турнирной таблице группы B.