Финляндия — Норвегия — 5:2: обзор матча чемпионата мира-2021 — видео всех голов
23:18
Видеообзор матча чемпионата мира по хоккею между сборными Финляндии и Норвегии (5:2).
Для финнов эта победа стала второй на турнире. У команды семь очков в трех матчах. Норвегия, набрав три очка, занимает шестое место в турнирной таблице группы B.
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