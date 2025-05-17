Финляндия переиграла Латвию на чемпионате мира
Сборная Финляндии победила Латвию в матче группового турнира чемпионата мира — 2:1.
Победу финнам принесли голы Юусо Пярссинена и Микко Лехтонена. Латвия ответила шайбой Родриго Аболса.
Финляндия (11 очков) остается на третьем месте в группе A. Латвия (6) идет пятой в таблице.
Чемпионат мира
Группа A
Финляндия — Латвия — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Голы: Пярссинен — 3 (Хямеэнахо, Леппанен), 27:37 — 1:0. Лехтонен — 3 (бол., Терявяйнен, Толванен), 50:55 — 2:0. Аболс — 1 (Балцерс, Фрейбергс), 55:09 — 2:1.
Вратари: Сарос — Гудлевскис (58:14).
Штраф: 12 — 18.
Броски: 23 (3+12+8) — 35 (12+10+13).
Судьи: Кэмпбелл, Хольм.
17 мая. Стокгольм. Avicii Arena.
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