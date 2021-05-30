Видеообзор матча группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными Финляндии и Латвии (3:2 ОТ).

Решающую шайбу в овертайме забросил Антон Лунделл. У хозяев турнира дубль оформил Мартиньш Дзиеркалс.

Финляндия набрала 15 очков и занимает первое место в группе В. У Латвии девять очков и шестая позиция.