Финляндия — Латвия: видеообзор матча чемпионата мира-2021 по хоккею
23:26
Видеообзор матча группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными Финляндии и Латвии (3:2 ОТ).
Решающую шайбу в овертайме забросил Антон Лунделл. У хозяев турнира дубль оформил Мартиньш Дзиеркалс.
Финляндия набрала 15 очков и занимает первое место в группе В. У Латвии девять очков и шестая позиция.
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