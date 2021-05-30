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Финляндия — Латвия: видеообзор матча чемпионата мира-2021 по хоккею

23:26
Финляндия обыграла Латвию. Фото ИИХФ.
Финляндия обыграла Латвию. Фото ИИХФ.
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Видеообзор матча группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными Финляндии и Латвии (3:2 ОТ).

Решающую шайбу в овертайме забросил Антон Лунделл. У хозяев турнира дубль оформил Мартиньш Дзиеркалс.

Финляндия набрала 15 очков и занимает первое место в группе В. У Латвии девять очков и шестая позиция.

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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