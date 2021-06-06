Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Финляндия — Канада: где смотреть прямую трансляцию финала ЧМ-2021

6 июня 2021, 18:15
Хоккеисты сборной Финляндии. Фото AFP
Хоккеисты сборной Финляндии. Фото AFP
Теги:

6 июня сборная Финляндии сыграет с Канадой в матче финала чемпионата мира-2021 по хоккею в Риге (Латвия). Встреча начнется в 20.15 по московскому времени.

Сборная Финляндии заняла второе место по итогам группового турнира ЧМ. В четвертьфинале они выиграли у Чехии (1:0). В полуфинале финны взяли верх над соперниками из Германии (2:1).

Канада стала четвертой в своей группе, а в четвертьфинале ЧМ она победила Россию в овертайме (2:1 ОТ). В 1/2 финала «кленовые листья» обыграли США (4:2).

Следить за онлайн-трансляцией матча Финляндия — Канада можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире matchtv.ru.

Видеотрансляция Финляндия — Канада

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Опрос

проголосовало: 2740
Все опросы
Вы следите за чемпионатом мира-2021 по хоккею?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Гол Манджапане в ворота России вошел в топ-10 моментов ЧМ-2021. Видео
Пьяные финны и Фазель, забывающий о Белоруссии (и отомстившие канадцы). Очень странный финал чемпионата мира
Пол-Мейвезера не вырубили Логана Пола. Только деньги
Сехудо — о бое Мейвезера с Полом: «Представь, что олимпийский чемпион сделал бы с тем, кто проиграл блогеру»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
8
Офсайд
Материалы сюжета: Чемпионат мира по хоккею 2021: расписание и результаты матчей России и других игр в плей-офф — пары, обзоры