6 июня сборная Финляндии сыграет с Канадой в матче финала чемпионата мира-2021 по хоккею в Риге (Латвия). Встреча начнется в 20.15 по московскому времени.

Сборная Финляндии заняла второе место по итогам группового турнира ЧМ. В четвертьфинале они выиграли у Чехии (1:0). В полуфинале финны взяли верх над соперниками из Германии (2:1).

Канада стала четвертой в своей группе, а в четвертьфинале ЧМ она победила Россию в овертайме (2:1 ОТ). В 1/2 финала «кленовые листья» обыграли США (4:2).

Следить за онлайн-трансляцией матча Финляндия — Канада можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире matchtv.ru.

Видеотрансляция Финляндия — Канада