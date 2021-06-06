Финляндия — Канада: где смотреть прямую трансляцию финала ЧМ-2021
6 июня 2021, 18:15
6 июня сборная Финляндии сыграет с Канадой в матче финала чемпионата мира-2021 по хоккею в Риге (Латвия). Встреча начнется в 20.15 по московскому времени.
Сборная Финляндии заняла второе место по итогам группового турнира ЧМ. В четвертьфинале они выиграли у Чехии (1:0). В полуфинале финны взяли верх над соперниками из Германии (2:1).
Канада стала четвертой в своей группе, а в четвертьфинале ЧМ она победила Россию в овертайме (2:1 ОТ). В 1/2 финала «кленовые листья» обыграли США (4:2).
Следить за онлайн-трансляцией матча Финляндия — Канада можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире matchtv.ru.
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