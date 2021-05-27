Финляндия обыграла Италию и лидирует в группе В на чемпионате мира
22:29
В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Финляндии победила команду Италии (3:0).
Дубль сделал Тони Сунд. Еще одну шайбу забросил Артту Руотсалайнен. Финская команда набрала 10 очков и занимает первое место. У итальянцев ноль очков и последняя, восьмая позиция.
Чемпионат мира
Группа В
Финляндия — Италия — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
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