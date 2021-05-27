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Финляндия обыграла Италию и лидирует в группе В на чемпионате мира

22:29
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В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Финляндии победила команду Италии (3:0).

Дубль сделал Тони Сунд. Еще одну шайбу забросил Артту Руотсалайнен. Финская команда набрала 10 очков и занимает первое место. У итальянцев ноль очков и последняя, восьмая позиция.

Чемпионат мира

Группа В

Финляндия — Италия — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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