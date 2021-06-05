Финляндия и Канада во второй раз подряд сыграют в финале чемпионата мира
Сборные Финляндии и Канады пробились в финал чемпионата мира по хоккею. Команды сыграют в матче за золото во второй раз подряд.
5 июня сборная Финляндии в полуфинале обыграла команду Германии (2:1). Канадцы переиграли сборную США (4:2).
В 2019 году эти команды также встречались в финале чемпионата мира. Тогда финны победили 3:1. В 2020 году чемпионат мира не состоялся из-за пандемии коронавируса.
Финал состоится 6 июня. Начало в 20.15 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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