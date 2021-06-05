Финляндия и Канада во второй раз подряд сыграют в финале чемпионата мира

Сборные Финляндии и Канады пробились в финал чемпионата мира по хоккею. Команды сыграют в матче за золото во второй раз подряд.

5 июня сборная Финляндии в полуфинале обыграла команду Германии (2:1). Канадцы переиграли сборную США (4:2).

В 2019 году эти команды также встречались в финале чемпионата мира. Тогда финны победили 3:1. В 2020 году чемпионат мира не состоялся из-за пандемии коронавируса.

Финал состоится 6 июня. Начало в 20.15 по московскому времени.